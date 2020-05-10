Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВКитай готовится к распродаже государственного долга США

На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами. Эксперты не исключают, что Китай объявит о продаже уже в ближайшие месяцы.
Читать в источнике
Комментировать90
с чего всё началось

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис. Экономисты уверены, что это нанесет сокрушительный удар по всему рынку американских ценных бумаг и курсу доллара.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Китай готов продать долговые обязательства США в ответ на обвинения по коронавирусу

NewInform07:46

Политологи назвали долговые угрозы США новой стадией торговой войны с Китаем

Экономика сегодня06:41

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

РИА Новости01:00

Китай готов нанести удар по рынку государственных облигаций США

Политическая Экспертиза03:08

Драться так драться: или США разденут Китай, или Поднебесная обрушит доллар

Евразия Daily03:07

Китай наносит смертельный удар по доллару

Свободная Пресса03:01

Китай нанесет сокрушительный удар по рынку американских ценных бумаг и курсу доллара

Народные новости04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
1,9K
Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
29
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
997
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1K
Общество

В Москве с 12 мая планируют открыть 48 вестибюлей метро

В Москве с 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей метро, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:31
Политика

Путин заявил, что России мешали развиваться долги 1990-х

России мешали развиваться долги 1990-х годов, но от них удалось избавиться и создать резервы.
Клопс 08:26
1
Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Вести.Ru 01:10
70
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
318
Авто

В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин

Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18
338
Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
365
Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru вчера в 17:59
1,6K
Общество

Возможный срок выхода из режима ограничений назвали в правительстве

Ограничительные меры в России могут быть сняты в конце этого месяца или начале лета, заявил в эфире канала «Россия 1» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Live24 08 мая в 14:59
775
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
5,5K
Политика

Решение КС Молдавии вызвало недоумение российского МИДа

В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.
Вести.Ru 08 мая в 14:36
118
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
626
Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
РИА Новости 06:04
313
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
41
Общество

Город Соль-Илецк закрывают на карантин

О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Экономика

Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли.
ТАСС 07:29
116
Происшествия

На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина

Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
2
Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
2
Армия и оружие

Стало известно, какая техника пройдёт по Минску на параде Победы-2020

9 мая 2020 года Минск становится без преувеличения столицей торжеств, посвящённых этому величайшему событию в истории нашей некогда единой державы.
Военное обозрение 08 мая в 23:52
Биатлон

Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: меня раздирало изнутри в тот момент

Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение Александра Логинова публично не обсуждать историю свой дисквалификации за применение эритропоэтина (ЭПО).
РИА Новости 08:21
Экономика

Глава региона увеличил список предпринимателей, которым окажут помощь

Почти до 7,5 тысяч увеличится количество предпринимателей, на которых будет распространяться снижение в три раза налоговых ставок и стоимости патентов.
Все о Твери и Тверской области 07:23
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
900
Общество

Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
78
Общество

Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
4
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
31
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
239
Общество

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
РБК 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное