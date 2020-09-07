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Газета.Ru
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Пекин готовится "наказать" Вашингтон, устроив массовую распродажу его государственных облигаций, пишет китайское издание South China Morning Post. Будучи владельцем трежерис на сумму порядка $1 трлн, Китай остается одним из главных мировых спонсоров американского госдолга.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru10:57
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КНР может распродать 20% госдолга США

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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

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Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ04:41
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Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

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На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети02:20
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН06:09

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известия4 сентября в 17:25
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Москва поможет строительству центра детской хирургии в Ростове

По словам губернатора, благодаря помощи от федеральных властей в Ростовской области удалось запустить проекты, направленные на развитие сосудистых центров и создание алгоритма совместных действий при ДТП.
Вперёд (г. Батайск)11:45
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru06:59
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия06:27