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Газета.Ru
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Пекин готовится "наказать" Вашингтон, устроив массовую распродажу его государственных облигаций, пишет китайское издание South China Morning Post. Будучи владельцем трежерис на сумму порядка $1 трлн, Китай остается одним из главных мировых спонсоров американского госдолга.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru10:57
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КНР может распродать 20% госдолга США

Народные новости10:26
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ04:41
Экономика сегодня

Китай вынудит США вновь запустить станок по печати долларов

Экономика сегодня02:57
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети02:20
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН06:09

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ru11:33
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Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - отмечают эксперты.
Интерфакс09:38
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ru02:54

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие СК после отравления основателя Фонда Алексея Навального

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета после отравления основателя Фонда Алексея Навального.
Эхо Москвы12:02
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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