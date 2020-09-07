Китай готовится распродать 20% госдолга США
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Пекин готовится "наказать" Вашингтон, устроив массовую распродажу его государственных облигаций, пишет китайское издание South China Morning Post. Будучи владельцем трежерис на сумму порядка $1 трлн, Китай остается одним из главных мировых спонсоров американского госдолга.В источнике
С чего всё началось
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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