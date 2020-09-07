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Газета.Ru
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Будучи владельцем трежерис на сумму порядка $1 трлн, Китай остается одним из главных мировых спонсоров американского госдолга. Если верить приведенной изданием цифре, КНР планирует сократить объем гособлигаций США в своем портфеле на 20%, то есть – на $200 млрд.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Китай готовится распродать 20% госдолга США

Газета.Ru10:57
REGNUM

Экономист оценил последствия продажи Китаем облигаций США

REGNUM10:19
РИА Новости

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

РИА Новости01:00
ФАН

Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

ФАН06:09
Дума ТВ

Китай нанес первый удар по США в мировой финансовой бойне

Дума ТВ04:41
Вятка-На-Сети

На краю финансовой бездны. Китай планирует отказ от американских гос. облигаций

Вятка-На-Сети02:20
Народные новости

КНР может распродать 20% госдолга США

Народные новости10:26

Обвиняемые в смерти калининградца в ОВД предстанут перед судом

Перед судом предстанут бывшие калининградские полицейские Александр Иванов и Николай Плебух, чьи действия могли стать причиной смерти Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделе полиции, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, представляющий интересы матери погибшего.
РАПСИ08:00
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Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИ10:29

Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Бюджет Воронежа недополучил 136 млн рублей на фоне коронавируса

За январь-август 2020 года бюджет Воронежа недополучил около 136 млн руб. собственных доходов, сообщила руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева на еженедельном совещании у главы города Вадима Кстенина.
Коммерсантъ Воронеж11:26
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