Китай готовится распродать 20% госдолга США
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Будучи владельцем трежерис на сумму порядка $1 трлн, Китай остается одним из главных мировых спонсоров американского госдолга. Если верить приведенной изданием цифре, КНР планирует сократить объем гособлигаций США в своем портфеле на 20%, то есть – на $200 млрд.В источнике
С чего всё началось
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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