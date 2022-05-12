Экспорт товаров из 27 стран Евросоюза в Россию в марте 2022 года в стоимостном выражении упал на 55% — до €3,42 млрд — по сравнению с €7,65 млрд в марте предыдущего года, следует из данных Eurostat , обновленных 11 мая.