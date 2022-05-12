Экспорт товаров из 27 стран Евросоюза в Россию в марте 2022 года в стоимостном выражении упал на 55% — до €3,42 млрд — по сравнению с €7,65 млрд в марте предыдущего года, следует из данных Eurostat, обновленных 11 мая.
«Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — говорится в материалах газеты The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
В свою очередь эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy заявили, что решение Украины о приостановке прокачки части российского топлива нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ.
Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard, так и не предоставив Киеву корректную информацию для получения вооружения, сообщает Welt со ссылкой на источники в правительстве бывшей советской республике.