Будьте в Плюсе

Китай и ЕС сообщили о снижении ввоза товаров в Россию на фоне санкций

Экспорт товаров из 27 стран Евросоюза в Россию в марте 2022 года в стоимостном выражении упал на 55% — до €3,42 млрд — по сравнению с €7,65 млрд в марте предыдущего года, следует из данных Eurostat, обновленных 11 мая.
РБК
Официальный Пекин в целом заявлял, что, несмотря на начавшуюся в конце февраля российскую спецоперацию на Украине, торговля России и Китая продолжается в обычном режиме, отмечал Reuters.
РБК
Импорт товаров в Россию стабилизировался по весу и стоимости на уровнях, близких к объемам 2020 года, заявлял 25 апреля первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
РБК
Экспорт Тайваня в Россию в апреле снизился на 67% — с $88,1 млн в апреле 2021 года до $29,1 млн в апреле 2022-го, следует из данных Министерства экономики Тайваня.
РБК

Интересное

Полковник Макгрегор: Польша поможет США развязать войну с участием России и НАТО

Американский полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор не исключил вторжения Польши на запад Украины и начала войны между Россией и НАТО.
Российская газета21:42

В России с 1 июня прибавят пенсию уволившимся в феврале 2022 года

В России с 1 июня некоторым пенсионерам прибавят пенсию. Прибавка коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года.
Lenta.ru22:43

Число пострадавших при обстреле ВСУ села Солохи в Белгородской области увеличилось до семи

При обстреле села Солохи в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали семь человек, один россиянин погиб.
Lenta.ru01:06

WP: в США разработали руководство по обмену разведданными с Украиной

«Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — говорится в материалах газеты The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
RT на русском19:37

Президент Молдавии считает, что Россия должна отсрочить выплату долга за газ

Президент Молдавии считает, что Россия не должна настаивать на возвращении Молдавией долга за потребленный газ в сложный экономический период.
ТАССвчера в 14:06

Депутат Шеремет: Киев прекратил транзит газа из России для газовой блокады Европы

В свою очередь эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy заявили, что решение Украины о приостановке прокачки части российского топлива нарушило транзит газа в Европу, что затруднит планы европейских стран по заполнению подземных хранилищ.
РИА Новости23:16

Более 40 человек пострадали из-за пожара в пассажирском самолете в Китае

На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, которые были эвакуированы. В результате возгорания пострадали более 40 человек.
Lenta.ru23:05

Верещук заявила, что Киев предложил обменять военных с «Азовстали» на пленных россиян

Украинская сторона предложила вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, на пленных военнослужащих ВС РФ.
ТАССвчера в 15:02

Welt: ФРГ дала Украине неверную информацию для получения Gepard, сроки поставок неизвестны

Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard, так и не предоставив Киеву корректную информацию для получения вооружения, сообщает Welt со ссылкой на источники в правительстве бывшей советской республике.
РИА Новости23:38

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ФРГ ждут очень тяжелые времена при эмбарго на газ из России

Возможное введение эмбарго на российский газ приведет к "очень тяжелым временам" в Германии, заявила в беседе с телеканалом RT бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
РИА Новости23:29