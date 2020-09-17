Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Россию на прошлой неделе обсудил с российской стороной вопросы восстановления нормального трансграничного перемещения пассажиров и грузов между двумя странами. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Xinhua.