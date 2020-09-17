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ТАСС
ТАСС

Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Россию на прошлой неделе обсудил с российской стороной вопросы восстановления нормального трансграничного перемещения пассажиров и грузов между двумя странами. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Xinhua.В источнике
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Комсомольская правда

МИД Китая заявил о «прочной как скала» дружбе с Россией

Комсомольская правда00:14
Взгляд.ру

Глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией

Взгляд.ру00:11
РИА Новости

В МИД Китая заявили о «прочной как скала» сплоченности с Россией

РИА Новости22:42
Lenta.ru

В Китае рассказали об отношениях с Россией

Lenta.ru23:24
REGNUM

В МИД Китая заявили о «прочной как скала» сплочённости с Россией

REGNUM23:18
ТАСС

Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

ТАСС23:58
Известия

Китай заявил о сплоченности и нерушимой дружбе с Россией

Известия23:46

Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани
Sports.ruвчера в 15:39

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК22:44
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