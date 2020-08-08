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Мойка78
Мойка78

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

КНР и Российская Федерация все меньше используют доллар во взаимных расчетах и совместных сделках. Такие выводы сделали эксперты японской медиакорпорации Nikkei Asian Review. Так, по итогам января-марта 2020 года расчеты половины сделок между компаниями Китая и России проходили в долларах.В источнике
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ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости7 августа в 23:54
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру8 августа в 00:47
Live24

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Live247 августа в 09:00
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2). «Арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
BetOnвчера в 16:24
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Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны Европы и США

"Аэрофлот" продолжил осуществлять единичные рейсы в девять из 87 городов своей международной сети, хотя ранее объявил об отмене рейсов по этим направлениям из-за эпидемиологических ограничений, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные портала flightradar24 и источники в авиакомпании.
ПРАЙМ01:55

Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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«Эффект Вагнера»: Лукашенко победил в пользу Москвы

Прогнозируемая победа на президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко (предварительный подсчёт голосов составляет более 70 процентов в его пользу), не менее предсказуемо повлекла за собой волну протестных действий в Минске и ряде других городов.
Свободная Пресса01:09
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны.
Российская газета02:56
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Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ruвчера в 09:00
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