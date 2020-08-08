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Мойка78
Мойка78

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

КНР и Российская Федерация все меньше используют доллар во взаимных расчетах и совместных сделках. Такие выводы сделали эксперты японской медиакорпорации Nikkei Asian Review. Так, по итогам января-марта 2020 года расчеты половины сделок между компаниями Китая и России проходили в долларах.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру8 августа в 00:47
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости7 августа в 23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
Live24

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Live247 августа в 09:00
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

Девушка-боец ММА исполнила зажигательный танец после победы нокаутом

Американская девушка-боец смешанных боевых единоборств Валери Лореда одержала победу нокаутом над соотечественницей Тарой Графф на турнире Bellator 243 и оригинально отпраздновала свой успех.
РИА Новости8 августа в 06:12

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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