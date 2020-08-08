Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах
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КНР и Российская Федерация все меньше используют доллар во взаимных расчетах и совместных сделках. Такие выводы сделали эксперты японской медиакорпорации Nikkei Asian Review. Так, по итогам января-марта 2020 года расчеты половины сделок между компаниями Китая и России проходили в долларах.В источнике
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Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках
Евразия Daily7 августа в 04:59