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Мойка78
Мойка78

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

КНР и Российская Федерация все меньше используют доллар во взаимных расчетах и совместных сделках. Такие выводы сделали эксперты японской медиакорпорации Nikkei Asian Review. Так, по итогам января-марта 2020 года расчеты половины сделок между компаниями Китая и России проходили в долларах.В источнике
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ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости7 августа в 23:54
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру8 августа в 00:47
Live24

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Live247 августа в 09:00
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

В Белоруссии начались протесты и столкновения после закрытия участков

Всего для голосования на выборах президента Белоруссии были образованы 5767 участков для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.
В Белоруссии начались протесты и столкновения после закрытия участков
РИА Новости22:10

Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

Генеральный директор Huawei Ричард Юй недавно выступил на китайском саммите по информационным технологиям 2020 года, рассказав о предстоящих телефонах Mate 40, следующем флагманском чипсете и проблемах поставок, с которыми сталкивается его компания из-за торговой войны.
NewInform8 августа в 02:29
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Под Волгоградом депутат расстрелял сельхозтехнику и задавил человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Руднянском районе Волгоградской области местного депутата, который открыл стрельбу из карабина и направил машину на людей.
Российская газетавчера в 09:00
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Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

NYT: главу разведки уволили за доклад о предпочтениях России на выборах США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс был отправлен в отставку летом прошлого года за то, что он отказался скорректировать часть доклада о приписываемых России попытках вмешательства в выборы президента США с целью содействия переизбранию Дональда Трампа.
ИА Красная Весна8 августа в 12:39

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал24вчера в 23:51
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Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

У немецкого Volkswagen, который пересмотрел российскую линейку двигателей в пользу наддувных ДВС, до 2015 года имелся сверхнадежный и по-настоящему ресурсный восьмиклапанный «атмосферник» BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. В свое время он полагался сразу на несколько моделей компании, в том числе на Skoda Octavia II, Volkswagen Golf V и VI, Jetta V и Passat B6.
SpeedMeвчера в 12:38
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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