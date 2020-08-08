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Мойка78
Мойка78

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

КНР и Российская Федерация все меньше используют доллар во взаимных расчетах и совместных сделках. Такие выводы сделали эксперты японской медиакорпорации Nikkei Asian Review. Так, по итогам января-марта 2020 года расчеты половины сделок между компаниями Китая и России проходили в долларах.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру8 августа в 00:47
Live24

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Live247 августа в 09:00
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости7 августа в 23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

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Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%, оставив исключения для институциональных инвестиций, заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%
Взгляд.рувчера в 06:22
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Интерфаксвчера в 14:00
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Коммерсантъвчера в 11:59
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Военное обозрениевчера в 04:54

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Накануне.Ru8 августа в 14:17
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