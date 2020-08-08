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Мойка78
Мойка78

Китай и Россия постепенно отказываются от доллара во взаимных расчетах

КНР и Российская Федерация все меньше используют доллар во взаимных расчетах и совместных сделках. Такие выводы сделали эксперты японской медиакорпорации Nikkei Asian Review. Так, по итогам января-марта 2020 года расчеты половины сделок между компаниями Китая и России проходили в долларах.В источнике
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ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости7 августа в 23:54
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру8 августа в 00:47
Live24

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Live247 августа в 09:00
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК8 августа в 02:36
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Стрельба из танков и огнеметов: мотострелки ЗВО уничтожили живую силу и бронетехнику «противника» на полигоне Мулино

Танкисты полка втянули в маневренную оборону и на подступах к первой линии обороны огнем из танков Т-72БА, бронетранспортеров БТР-82А, противотанковых управляемых ракет «Метис», «Фагот» и огнеметов «Шмель» разбили группы бронетехники, а также живую силу «противника», контратаковали и уничтожили разрозненные отряды.
ТК Звезда19:11

В Оренбургской области продолжает расти количество жертв коронавируса

Летальных исходов в регионе теперь 55: за прошедшие сутки скончался один житель Оренбургской области: мужчина 1962 года рождения из Бузулука с подтверждённой пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус.
Orenday.ruвчера в 03:38
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