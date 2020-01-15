Политика

ПрофильПрофильКитай и США подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Перемирием по импичменту. В Вашингтоне обсуждают сделку с Пекином, ее финансовые реалии для американской экономики и политические дивиденды для Дональда Трампа

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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
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