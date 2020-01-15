Политика
ПрофильКитай и США подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
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Трамп: $250 млрд вернутся в экономику США после подписания торгового соглашения с Китаем
ПРАЙМ16 января в 09:08
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика
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Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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Как отмечает CNN, киностудии переименуют для того, чтобы их названия не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, у которого Disney выкупил 20th Century Fox и Fox Searchlight в марте 2019 года за $71,3 млрд.
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Заслуженную артистку России Людмилу Поргину в период болезни Николая Караченцова осуждали за жизнь на широкую ногу.
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Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России
В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
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Сарадж призвал оказать воздействие на сторонников Хафтара
Оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара призвал участников конференции по урегулированию кризиса в Ливии глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж 18 января, передает агентство Bloomberg.
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Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
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Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
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Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»
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Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Гаджеты
В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон
Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, из-за которых зарядка смартфона садится быстрее, сообщает РИА Новости.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал публикацию российским Министерством обороны рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы попыткой "переписать" историю.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
Роспотребнадзор дал рекомендации, согласно которым детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям, имеющим ряд заболеваний, следует воздержаться от купания в проруби на Крещение.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Унион» и укрепил лидерство в Бундеслиге
«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над берлинским «Унионом» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
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Православные христиане празднуют Крещение Господне
Авто
Subaru Ascent превращается в глобальную модель
Модель построена на платформе SGP (Subaru Global Platform), которая не только обеспечивает внушительные 2980 мм колесной базы, обеспечивая необходимый уровень свободного пространства в салоне, но и в версии для Ascent предлагает целых 220 мм клиренса.
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Раньери после разгрома от «Лацио»: «Съем своих футболистов живьем»
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери после сокрушительного поражения своей команды от «Лацио» в матче 20-го тура чемпионата Италии признал, что его подопечные сыграли отвратительно.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Шоу-бизнес
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Армия и оружие
У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР
Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
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Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге
Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.
Общество
Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте
В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.