Быстрое подорожание нефти почти на 20% за неделю сменилось падением на 5% в пятницу после роста напряженности в риторике между США и Китаем и неуверенности китайских властей в восстановлении экономического роста после пандемии.

Китай и США прервали рост цен на нефть

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 67

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 99

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 749

Общество В России за сутки выявили 8894 заболевших коронавирусом За период пандемии в РФ от коронавируса умерли 3249 человек.

Здоровье В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 984

Общество Октябрьский район Волгоградской области сдался коронавирусу В Николаевском районе выявлено три человека с коронавирусом, в Даниловском, Новониколаевском, Палласовском, Светлоярском и Среднеахтубинском районах – по два новых случая. 198

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 146

Политика В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу С выходом США из Договора по открытому небу уровень международной безопасности, несомненно, понизится, при том, что Вашингтон планирует таким шагом получить односторонние военные преимущества, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. 1

Наука Создан микроробот, способный двигаться по кровеносной системе Эксперты уже разработали несколько таких устройств, однако все они ограничены в использовании, поскольку не способны самостоятельно передвигаться по сосудам кровеносной системы. 6

Общество Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. 122

Футбол Слуцк — Рух 0:0 (1-й тайм) Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Слуцк» — «Рух» в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 444

Общество Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. 154

Общество Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая. 107