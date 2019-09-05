Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

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