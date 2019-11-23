Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУстали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов. Все так же активно распродает эти бумаги Пекин. Почему центробанки отказываются от вложений в трежерис и чем это грозит — в материале РИА Новости.
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Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

РИА Новости00:00

Китай и Япония избавились от гособлигаций США

ГЛАС.RU03:39

Инвесторы перестали верить госдолгу США

Infox.ru07:16
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Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Ugpressa.ru вчера в 23:37
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Спорт

Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 10:49
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
RT на русском вчера в 00:48
Фигурное катание

Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Lenta.ru 16:30
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Kinonews.ru 02:30
Здоровье

Уволенный врач Каабак встретится со Скворцовой во вторник

Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой 26 ноября, об этом он заявил в пятницу агентству РИА Новости.
Милосердие.ru вчера в 04:01
Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о семерых раненых за сутки

Напомним, что днем ранее на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» были приостановлены мероприятия по разминированию из-за обстрела со стороны ВСУ.
ИА Новороссия 21 ноября в 01:38
Общество

В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов

Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
РИА Новости 19:12
Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
РИА Новости 17:45
Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 17:38
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Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком

РИА Новости 05:39
Общество

Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru 17:34
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
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Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль 03:12
Политика

Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
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Политика

Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Life.ru вчера в 17:12
Технологии

В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Life.ru 10:25
Футбол

Украинского футбольного функционера подозревают в краже 400 млн евро

Самый влиятельный человек украинского футбола - Григорий Суркис – может быть причастен к воровству средств УЕФА на сумму почти в 400 млн евро.
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Политика

Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
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В Британии выпустили руководство по съемке интимных сцен

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В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Газета.Ru 04:53
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Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новости 12:18
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Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет

Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Газета Кемерова вчера в 04:42
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Общество

Россия не возобновит чартеры в Египет в 2019 году, считают в Минтрансе

Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году не будут возобновлены, поскольку российская сторона ожидает от арабской республики уведомления об устранении замечаний по вопросам безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.
Слово и Дело 11:36
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