Экономика
РИА НовостиУстали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов. Все так же активно распродает эти бумаги Пекин. Почему центробанки отказываются от вложений в трежерис и чем это грозит — в материале РИА Новости.
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Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Спорт
Исинбаева поддержала раскритиковавшую ВФЛА Ласицкене
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая подвергла критике руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»
Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
Фигурное катание
Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при
Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Кино
Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном
Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Здоровье
Уволенный врач Каабак встретится со Скворцовой во вторник
Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой 26 ноября, об этом он заявил в пятницу агентству РИА Новости.
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о семерых раненых за сутки
Напомним, что днем ранее на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» были приостановлены мероприятия по разминированию из-за обстрела со стороны ВСУ.
Общество
В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов
Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Политика
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Политика
Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Политика
Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной
Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Футбол
Украинского футбольного функционера подозревают в краже 400 млн евро
Самый влиятельный человек украинского футбола - Григорий Суркис – может быть причастен к воровству средств УЕФА на сумму почти в 400 млн евро.
Политика
Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования
Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Здоровье
Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет
Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Россия не возобновит чартеры в Египет в 2019 году, считают в Минтрансе
Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году не будут возобновлены, поскольку российская сторона ожидает от арабской республики уведомления об устранении замечаний по вопросам безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.