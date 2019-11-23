Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов. Все так же активно распродает эти бумаги Пекин. Почему центробанки отказываются от вложений в трежерис и чем это грозит — в материале РИА Новости.

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

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