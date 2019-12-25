Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаКитай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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СМИ: Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

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СМИ: Китай провел испытания новой баллистической ракеты

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Китай испытывает ракету, способную поразить любую цель в США

News.ru07:51

В США узнали об испытании Китаем ракеты, способной поразить любую цель в Штатах

Интерфакс07:12
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Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
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В последних шести матчах «Тамбов» набрал 13 очков и поднялся с 16-го места на 11-е, а одним из героев стремительного восхождения стал 27-летний Владимир Обухов – 5 мячей и 2 ассиста.
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«Ливерпуль» сыграет один матч АПЛ с золотой эмблемой клубного ЧМ

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