Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаКитай испытал ракету, способную поразить любую цель в США

Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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СМИ: Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

RT на русском10:27

В США узнали об испытании Китаем ракеты, способной поразить любую цель в Штатах

Интерфакс07:12

Китай испытывает ракету, способную поразить любую цель в США

News.ru07:51

Китай испытал способную достать до США ракету

Lenta.ru07:48

СМИ сообщили о запуске Китаем ракеты, способной поразить любую цель в США

Взгляд.ру07:44

СМИ узнали об испытаниях новой баллистической ракеты в Китае

Rambler News Service07:33

СМИ: Китай провел испытания новой баллистической ракеты

Телеканал 360°09:05
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Экономика

Банк России начал тестировать криптовалюту

Банк России начал тестировать стейблкоины в «регуляторной песочнице», сообщила председатель ведомства Эльвира Набиуллина.
РБК 08:39
Политика

Путин раскритиковал доклад Гордеева

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.
РИА Новости 09:52
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:26
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Общество

Урал 26 декабря попадёт в зону кольцеобразного солнечного затмения

В четверг, 26 декабря, на Земле пройдёт последнее солнечное затмение 2019 года.
Телеканал ОТВ вчера в 22:26
Культура

Кевин Спейси поздравил с Рождеством от имени Фрэнка Андервуда

iReactor 10:07
Транспорт

Первый пассажирский поезд из Петербурга в Крым прибыл в Симферополь

Первый пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя.
ФАН 00:07
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Кино

В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Sputnik Узбекистан вчера в 04:52
Космос

Мощнейшие вспышки во Вселенной сопровождаются смертоносными ядерными реакциями

В своем исследовании Алерс и коллеги проследили распространение джетов со стороны объединяющихся нейтронных звезд и выяснили, что джеты формируют во встречающихся на их пути газовых облаках мощные ударные волны, в результате которых генерируются космические лучи.
AstroNews.ru 23 декабря в 13:36
Футбол

Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки

Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака".
Вести.Ru 12:50
Космос

Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
РБК 02:24
Общество

Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Snob.ru 12:00
Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ

В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
RuNews24.ru вчера в 19:32
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Происшествия

Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

ЛОТ 09:48
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Происшествия

Следователи проверяют сообщения о травле девочки в школе в Уфе

RT на русском вчера в 13:58
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей

За выставленный на продажу уникальный экземпляр просят сумму в размере 666 666 рублей.
Российская газета 05:00
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Дни.ру 00:52
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Российская газета 23 декабря в 02:28
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