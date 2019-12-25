Армия и оружие

ИзвестияИзвестияКитай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США». Об этом 24 декабря сообщила американская газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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Способную долететь до США ракету испытали в Китае

Газета.Ru11:22

СМИ узнали об испытаниях новой баллистической ракеты в Китае

Rambler News Service07:33

СМИ: Китай провел испытания новой баллистической ракеты

Телеканал 360°09:05

Китай испытал способную достать до США ракету

Lenta.ru07:48

СМИ сообщили о запуске Китаем ракеты, способной поразить любую цель в США

Взгляд.ру07:44

СМИ: Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

RT на русском10:27

В США узнали об испытании Китаем ракеты, способной поразить любую цель в Штатах

Интерфакс07:12
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Космос

Солнце вступило в новый цикл активности: чем это грозит

Сегодня, 25 декабря 2019 года, впервые на солнечном диске появились два пятна нового, 25-го цикла активности — по одному на каждом полушарии.
Московский Комсомолец 04:27
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета 03:05
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК 13:34
Политика

Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Компания 09:03
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Общество

Адвокат Винника рассказал о проблемах со здоровьем россиянина

Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о состоянии здоровья подсудимого.
RT на русском 13:25
Футбол

Эмери может возглавить «Монако»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Монако», утверждает Le10sport.
Чемпионат 12:36
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Политика

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM вчера в 06:20
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
7 новостей вчера в 13:40
Происшествия

Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Общество

Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО

Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Игромания.ру 10:02
Космос

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 08:12
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости вчера в 07:20
Здоровье

Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:08
Транспорт

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

Поезд, отправившийся 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть моста за 20 минут и продолжил движение по территории Крыма.
Lenta.ru вчера в 19:34
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16

По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Военное дело 04:22
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Футбол

Зе Луиш показал, как отдыхает со своей русской девушкой. Видео

Нападающий португальского «Порту» Зе Луиш отдыхает на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.
Чемпионат 14:23
Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Millionaire.ru 13:59
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Шоу-бизнес

64-летняя жена Гогена Солнцева снялась для супруга в мокром платье

Екатерина Терешкович приняла участие в откровенной фотосессии. Сейчас пара Солнцева и Терешкович переживает не лучшие времена.
Privet-Rostov.ru 12:01
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° вчера в 11:29
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