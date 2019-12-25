Армия и оружие
ИзвестияКитай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США». Об этом 24 декабря сообщила американская газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Экономика
Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на «Дружбе»
В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.
Политика
«Северный поток-2» пообещали достроить при любых обстоятельствах
Российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен при любых обстоятельствах.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой
Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Политика
Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Происшествия
Харьковский протест нациков против обмена пленными закончился нападением на журналиста
Харьковская акция нациков против обмена пленными не обошлась без происшествий.
Политика
Лукашенко указал российским либералам, кто принес войну на Донбасс
Вооруженного конфликта на Донбассе можно было избежать, но Киев начал притеснять русских, что повлекло за собой проблемы, которых в идеальной ситуации не должно было быть.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Большинство россиян планируют встречать Новый год дома и никуда не поедут на новогодние каникулы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Футбол
В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов
Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Общество
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Армия и оружие
Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Стартующие в начале 2020 года учения НАТО «Защитник Европы — 2020» станут репетицией наступления в случае войны с Россией, пишет немецкий журналист Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt.
Происшествия
14-летняя школьница пропала в Липецке
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Общество
В России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Piter.tv публикует изменения в экзамене на водительские права. В России утвердили новые правила экзамена на водительские права.
Происшествия
В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Кино
Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку
Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Политика
Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway.
Шоу-бизнес
Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье
Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.