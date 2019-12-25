Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США». Об этом 24 декабря сообщила американская газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Происшествия Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.

Политика Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Политика Лукашенко указал российским либералам, кто принес войну на Донбасс Вооруженного конфликта на Донбассе можно было избежать, но Киев начал притеснять русских, что повлекло за собой проблемы, которых в идеальной ситуации не должно было быть.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Общество Свинка Пеппа засудила российского двойника Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.

Космос Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.

Общество Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2» Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.

Армия и оружие Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию Стартующие в начале 2020 года учения НАТО «Защитник Европы — 2020» станут репетицией наступления в случае войны с Россией, пишет немецкий журналист Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt.

Космос Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.

Происшествия В Иране разбился МиГ-29. Пилот погиб Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Иране. Боевая машина упала в горах рядом с городом Ардебиль, что на северо-западе страны.