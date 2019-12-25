Армия и оружие

ИзвестияИзвестияКитай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США». Об этом 24 декабря сообщила американская газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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Китай испытал способную достать до США ракету

Lenta.ru07:48

СМИ: Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

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СМИ: Китай провел испытания новой баллистической ракеты

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Китай испытал баллистическую ракету, способную поразить цели в США

Газета.Ru14:31

СМИ сообщили о запуске Китаем ракеты, способной поразить любую цель в США

Взгляд.ру07:44

СМИ узнали об испытаниях новой баллистической ракеты в Китае

Rambler News Service07:33

В США узнали об испытании Китаем ракеты, способной поразить любую цель в Штатах

Интерфакс07:12
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С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
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Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
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Шойгу назвал сроки создания в стране системы военных госпиталей

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал сроки, в которые планируется завершить создание в РФ системы военных госпиталей.
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Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов

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Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков

На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
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В Сети появилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мосту

В Интернете появились кадры поистине исторического момента: первый пассажирский поезд проходит по Крымскому мосту через Керченский пролив.
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IPhone 8 признан самым опасным для здоровья смартфоном

Как сообщает Evo-rus.com, корейские и американские производители телефонов Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья.
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Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
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Игрок юношеской сборной России Школик продлил контракт с «Динамо»

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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
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Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Взгляд.ру 06:58
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Свинка Пеппа засудила российского двойника

Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
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Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК 09:56
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
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Зеленский запретил покупку электроэнергии у России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
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Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Газета.Ru 06:49
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BMW отзывает около 19 тысяч автомобилей в России

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Rolls-Royce построил самый быстрый в мире электросамолет

Концерн Rolls-Royce представил самый скоростной в мире самолет с электрической силовой установкой - одноместный моноплан с одним воздушным винтом.
Российская газета вчера в 01:00
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Путин сыграл в хоккей на Красной площади

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Произведён последний в истории седан Toyota Mark X

На заводе Toyota Motomachi в японской префектуре Айти выпущен последний седан модели Mark X, история которой насчитывает 51 год.
Журнал Авто.ру 05:33
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Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
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Здоровье

Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
Privet-Rostov.ru 03:01
Технологии

Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций

Платежная система Qiwi внедрила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных транзакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.
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В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

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Стало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в «Атлетико»

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Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»

Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
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