Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США». Об этом 24 декабря сообщила американская газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Происшествия Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Гаджеты Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.

Здоровье В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.

Политика Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Спорт В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Общество Свинка Пеппа засудила российского двойника Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.

Политика Зеленский запретил покупку электроэнергии у России Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Технологии Rolls-Royce построил самый быстрый в мире электросамолет Концерн Rolls-Royce представил самый скоростной в мире самолет с электрической силовой установкой - одноместный моноплан с одним воздушным винтом.

Авто Произведён последний в истории седан Toyota Mark X На заводе Toyota Motomachi в японской префектуре Айти выпущен последний седан модели Mark X, история которой насчитывает 51 год.