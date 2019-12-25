Армия и оружие
ИзвестияКитай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США». Об этом 24 декабря сообщила американская газета The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
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Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Здоровье
Около 4 тыс родов приняли в Ростовском перинатальном центре
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Армия и оружие
Шойгу назвал сроки создания в стране системы военных госпиталей
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал сроки, в которые планируется завершить создание в РФ системы военных госпиталей.
Происшествия
Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов
Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Гаджеты
Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков
На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
Транспорт
В Сети появилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мосту
В Интернете появились кадры поистине исторического момента: первый пассажирский поезд проходит по Крымскому мосту через Керченский пролив.
Гаджеты
IPhone 8 признан самым опасным для здоровья смартфоном
Как сообщает Evo-rus.com, корейские и американские производители телефонов Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Шоу-бизнес
Двойника Майкла Джексона попросили пройти ДНК-тест
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Спорт
В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА
Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
Политика
Зеленский запретил покупку электроэнергии у России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов россиян
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Технологии
Rolls-Royce построил самый быстрый в мире электросамолет
Концерн Rolls-Royce представил самый скоростной в мире самолет с электрической силовой установкой - одноместный моноплан с одним воздушным винтом.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Авто
Произведён последний в истории седан Toyota Mark X
На заводе Toyota Motomachi в японской префектуре Айти выпущен последний седан модели Mark X, история которой насчитывает 51 год.
Экономика
Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов
Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
Здоровье
Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
Технологии
Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций
Платежная система Qiwi внедрила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных транзакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.