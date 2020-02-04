Здоровье
МИР 24Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин. При этом отсутствие у России штамма китайского вируса тормозит создание вакцины.
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Игры
Дэн Хаузер неожиданно уходит из Rockstar — он один из основателей студии
Примечательно, что похожим образом в 2016 году ушёл исполнительный продюсер Rockstar и президент Rockstar North Лесли Бензис: в сентябре 2014 года он взял длительный отпуск, после чего решил покинуть студию.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Армия и оружие
Британия считает закупку P-8 Poseidon ответом на «авантюризм» России
Как сообщает газета The Daily Telegraph, начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майкл Уигстон в беседе с журналистами назвал причины принятия страной на вооружение американских патрульных противолодочных самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Общество
Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом
«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Игры
Sony открыла страницу PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. В скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Авто
Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией
Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
Гаджеты
В России планируют производить защищённые смартфоны
Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.
Наука
Инженеры заставили робопалец попотеть
Инженеры под руководством Роберта Шеперда (Robert Shepherd) из Корнеллского университета создали мягкий робопалец, который регулирует потоотделение механически, без какой-либо управляющей электроники и датчиков.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Армия и оружие
Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа
После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава, передает ТАСС.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Общество
Стрелков ответил на обвинения по делу MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Авто
В РФ нашли новые машины за 349 тысяч рублей
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Наука
Физики свернули гетероструктуры в одномерные трубки
Ученые показали хорошо контролируемое изготовление коаксиальных трубок SWCNT-BNNT и SWCNT-BNNT-MoS2 с диаметром меньше пяти нанометров и разработали общий рецепт изготовления такого рода одномерных гетероструктур.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
Гаджеты
Xiaomi представил смартфон Poco X2
Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 491
По состоянию на 5 февраля число заразившихся вирусом 2019-nCoV составило в Китае 23,6 тыс. человек, погиб 491.