Здоровье

МИР 24МИР 24Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин. При этом отсутствие у России штамма китайского вируса тормозит создание вакцины.
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В Китае испытывают российский препарат Триазавирин для борьбы с коронавирусом

ТАСС03:40

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ03:36

Китай закупает у РФ триазавирин для тестирования лечения коронавируса

REGNUM03:31

Китайцы приступили к испытаниям российского препарата против коронавируса

Lenta.ru03:30

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

РИА Новости03:30

Китай решил победить коронавирус с помощью уральского лекарства

URA.Ru03:28

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

RT на русском03:25
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Примечательно, что похожим образом в 2016 году ушёл исполнительный продюсер Rockstar и президент Rockstar North Лесли Бензис: в сентябре 2014 года он взял длительный отпуск, после чего решил покинуть студию.
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
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Как сообщает газета The Daily Telegraph, начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майкл Уигстон в беседе с журналистами назвал причины принятия страной на вооружение американских патрульных противолодочных самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon.
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Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
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Sony открыла страницу PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. В скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
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Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
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Общество

Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
РБК 08:50
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Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией

Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
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В России планируют производить защищённые смартфоны

Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.
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Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

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Инженеры заставили робопалец попотеть

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Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Армия и оружие

Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа

После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава, передает ТАСС.
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Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
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Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Газета.Ru 11:52
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
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Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
РБК 16:59
Авто

В РФ нашли новые машины за 349 тысяч рублей

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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

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Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса

Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
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Наука

Физики свернули гетероструктуры в одномерные трубки

Ученые показали хорошо контролируемое изготовление коаксиальных трубок SWCNT-BNNT и SWCNT-BNNT-MoS2 с диаметром меньше пяти нанометров и разработали общий рецепт изготовления такого рода одномерных гетероструктур.
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
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Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 491

По состоянию на 5 февраля число заразившихся вирусом 2019-nCoV составило в Китае 23,6 тыс. человек, погиб 491.
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