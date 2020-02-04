Здоровье

МИР 24МИР 24Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин. При этом отсутствие у России штамма китайского вируса тормозит создание вакцины.
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В Китае испытывают российский препарат Триазавирин для борьбы с коронавирусом

ТАСС03:40

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ03:36

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

RT на русском03:25

Китайцы приступили к испытаниям российского препарата против коронавируса

Lenta.ru03:30

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

РИА Новости03:30

Китай решил победить коронавирус с помощью уральского лекарства

URA.Ru03:28

Китай закупает у РФ триазавирин для тестирования лечения коронавируса

REGNUM03:31
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Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
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Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).
Lenta.ru 13:14
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Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи

Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.
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Экономика

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с журналистами после победы над сербским «Партизаном» (3:1) на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, который проходит в Дохе (Катар).
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В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
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МВД потребовало от калининградской газеты удалить статьи о гибели задержанного от ожогов в отделе полиции

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на газету «Новые колеса» с требованием удалить статьи о гибели Ивана Вшивкова, который умер в отделении полиции из-за ожогов.
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Средняя ставка вкладов в России упала до 5,76% годовых

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Google впервые раскрыла выручку YouTube

Google раскрыла данные о выручке видеохостинга YouTube в отчетности за четвертый квартал прошлого года.
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«Сельта» провела презентацию Смолова

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Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

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Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
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Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
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ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке

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Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

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Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
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Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
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