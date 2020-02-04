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Политика Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).

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Политика Эрдоган потребовал от России вернуть Крым Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддерживает Российскую Федерацию в большинстве внешнеполитических вопросов, неожиданно потребовал от РФ вернуть Крымский полуостров Украине.

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