Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

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