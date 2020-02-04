Здоровье
RT на русскомКитай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
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Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Хоккей
Гретцки оценил лучшие качества Овечкина
Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В Петербурге перераспределят средства на строительство метрополитена
Власти Петербурга планируют перераспределить средства на строительство метро из адресной инвестиционной программы на 2020 год, пишет во вторник Мойка78.
Политика
Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»
Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Наука
Стали известны имена лауреатов премии президента РФ для молодых ученых
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП
Новый проект Кодекса об административных правонарушениях возбуждает ненависть к законотворчеству.
Кино
В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»
В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
Наука
Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация
Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Происшествия
В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка
В Киеве на улице Саксаганского застрели пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника, который арендовал квартиру в этом районе.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Авто
У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем
Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Армия и оружие
Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».