Здоровье

RT на русскомRT на русскомКитай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
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Китайцы приступили к испытаниям российского препарата против коронавируса

Lenta.ru03:30

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ03:36

Китай закупает у РФ триазавирин для тестирования лечения коронавируса

REGNUM03:31

В Китае испытывают российский препарат Триазавирин для борьбы с коронавирусом

ТАСС03:40

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

РИА Новости03:30

Китай решил победить коронавирус с помощью уральского лекарства

URA.Ru03:28

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

RT на русском03:25
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Технологии

Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

N+1 вчера в 07:43
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Происшествия

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
Происшествия

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru вчера в 04:15
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 05:05
Хоккей

Гретцки оценил лучшие качества Овечкина

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки прокомментировал игру капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.
РИА Новости 04:14
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Общество

В Петербурге перераспределят средства на строительство метрополитена

Власти Петербурга планируют перераспределить средства на строительство метро из адресной инвестиционной программы на 2020 год, пишет во вторник Мойка78.
78.ru 11:11
Политика

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
ТАСС 11:20
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Наука

Стали известны имена лауреатов премии президента РФ для молодых ученых

Индикатор вчера в 05:20
Общество

Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

Газета.Ru 11:30
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:21
Общество

В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях возбуждает ненависть к законотворчеству.
РБК 10:00
Кино

В Сети появился первый трейлер продолжения «Пилы»

В Сети появился трейлер перезапуска картины «Пила».
Телепрограмма 09:00
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
ГЛАС.RU 12:36
Наука

Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация

Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
LentaChel.ru вчера в 14:14
Происшествия

Задержана убийца девушки, тело которой нашли на кладбище в Подмосковье

Вести.Ru 11:43
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости вчера в 09:33
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Происшествия

В Киеве застрелили известного хирурга из Донецка

В Киеве на улице Саксаганского застрели пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника, который арендовал квартиру в этом районе.
Украина.ру 02 февраля в 23:36
Футбол

Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Газета.Ru 11:52
Авто

У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем

Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Autosport.com.ru 10:50
Армия и оружие

Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
RT на русском 10:09
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