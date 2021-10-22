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Китай из-за энергокризиса выразил готовность нарастить импорт угля и газа из России

Китай выразил готовность резко увеличить импорт ископаемого топлива из России из-за развившегося во втором полугодии энергетического кризиса, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов 22 октября в беседе с российскими журналистами.
ИА Красная Весна
Рост цен на уголь в Китае ранее уже привел к учреждению режима плановых отключений электричества на предприятиях, так как в стране возник дефицит ресурсов, и работа угольных электростанций стала сокращаться.
Народные новости
На востоке и юге страны энергоемким предприятиям дали указание не выходить на полную мощность или приостановить работу.
ТАСС
Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии ввели ограничения не только для промышленности, но и для домохозяйств.
ТАСС

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Китай готов нарастить импорт угля и газа из России из-за энергокризиса
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Китай из-за энергокризиса выразил готовность нарастить импорт угля и газа из России
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