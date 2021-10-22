Китай выразил готовность резко увеличить импорт ископаемого топлива из России из-за развившегося во втором полугодии энергетического кризиса, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов 22 октября в беседе с российскими журналистами.
Рост цен на уголь в Китае ранее уже привел к учреждению режима плановых отключений электричества на предприятиях, так как в стране возник дефицит ресурсов, и работа угольных электростанций стала сокращаться.
Согласно опубликованному постановлению, сервисы будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя, а мобильные операторы будут обязаны предоставлять мессенджерам по запросу паспортные данные владельца номера.
Британские и испанские астрономы использовали данные космического телескопа "Хаббл" и Большого канарского телескопа (GTC) для выявления в так называемых пограничных полях самых маленьких и слабых галактик в ближайшей Вселенной.