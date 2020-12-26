Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира уже к 2028 году - на пять лет раньше, чем предсказывали эксперты до пандемии коронавируса, передает Fox Business со ссылкой на отчет британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

С чего всё началось Китай может обогнать США и стать первой экономикой мира уже 2028 году — на пять лет раньше, чем ожидалось, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). Дождь 05:15