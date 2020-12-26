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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Китай к 2028 году обгонит США и станет крупнейшей мировой экономикой

Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира уже к 2028 году - на пять лет раньше, чем предсказывали эксперты до пандемии коронавируса, передает Fox Business со ссылкой на отчет британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).В источнике
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С чего всё началось
Китай может обогнать США и стать первой экономикой мира уже 2028 году — на пять лет раньше, чем ожидалось, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на исследование американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
Дождь05:15
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Китайская экономика опередит американскую в 2028 году

ИА Красная Весна12:52
Коммерсантъ

Аналитики ожидают, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

Коммерсантъвчера в 11:45
ФАН

Китай может стать крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

ФАНвчера в 07:55
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Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира

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CEBR: Китай к 2028-му обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:28
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Аналитики предсказали превращение Китая в крупнейшую экономику мира к 2028 году

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Аналитики ожидают, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

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Министр иностранных дел России Лавров прокомментировал скандальный эпизод с Тедеско в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Матч ТВ» дал комментарий по поводу скандального эпизода с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в гостевом матче Премьер-лиги против «Сочи».
Евро-футбол.ру05:56

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Popcornnews.ru24 декабря в 04:22

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REGNUM12:00