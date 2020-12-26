Китай к 2028 году обгонит США и станет крупнейшей мировой экономикой
Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира уже к 2028 году - на пять лет раньше, чем предсказывали эксперты до пандемии коронавируса, передает Fox Business со ссылкой на отчет британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).В источнике
С чего всё началось
Китай может обогнать США и стать первой экономикой мира уже 2028 году — на пять лет раньше, чем ожидалось, сообщает
Bloomberg со ссылкой на исследование американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
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Аналитики ожидают, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году
Коммерсантъвчера в 11:45