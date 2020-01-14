Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки между США и КНР

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СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США

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Китай обяжут закупить американские товары на $200 млрд

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Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

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СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русскомвчера в 23:43

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 21:30

Рост импорта товаров США не повлияет на объем торговли КНР с другими странами

ПРАЙМвчера в 22:27
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Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о ничьей с "ПСЖ" в матче чемпионата Франции.
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Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
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Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

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Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
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НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
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Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить

В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Российская газета 10:28
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В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
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Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации

Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
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Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
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Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

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В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
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Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

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Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

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Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
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Новичок ЦСКА опережает Месси и Роналду в гонке за «Золотую бутсу»

Ассоциация европейских спортивных изданий подвела промежуточные итоги премии «Золотая бутса».
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Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

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Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
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Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
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