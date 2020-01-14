Экономика
Российская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Политика
Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Футбол
Хёведес и Фарфан отправились с «Локомотивом» на сбор в Испанию
«Локомотив» в составе 29 футболистов отправился на подготовительный сбор в Испанию.
Гаджеты
Realme представил первый смартфон с поддержкой 5G
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Здоровье
Отделение экстренной кардиологии открылось в Вологде
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Авто
Производство Kia Seltos началось в России
В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
Политика
Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций
Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar
Сестра телеведущей Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar из-за отсутствия взаимопонимания с партнёром по бизнесу.
Политика
В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине
В украинском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление МИД Израиля по поводу антисемитизма на Украине.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на девятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Хоккей
«Трактор» победил магнитогорский «Металлург»
16 января Металлург сыграет в гостях с Барысом, а Трактор встретится на выезде с Нефтехимиком.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в iPhone
Члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Технологии
Windows 7 осталась без поддержки
Компания Microsoft перестала поддерживать операционную систему Windows 7. Поэтому настоятельно советует пользователям переходить на «десяточку».14 января компания Microsoft прекращает техподдержку операционной системы Windows 7. Это касается любых вопросов по обновлению программного обеспечения и исправлению системы безопасности.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Наука
В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток
Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.
Общество
Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий
Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Происшествия
Забайкальскую колонию «обстреливали» наркотиками из пневмопушки
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру
Вылет украинского лайнера из иранской столицы действительно был задержан почти на час, следует из данных онлайн-трекера Flightradar24.
Наука