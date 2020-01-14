Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

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Общество Россиянам пообещали теплую раннюю весну Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Авто Производство Kia Seltos началось в России В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.

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Хоккей «Трактор» победил магнитогорский «Металлург» 16 января Металлург сыграет в гостях с Барысом, а Трактор встретится на выезде с Нефтехимиком.

Технологии Windows 7 осталась без поддержки Компания Microsoft перестала поддерживать операционную систему Windows 7. Поэтому настоятельно советует пользователям переходить на «десяточку».14 января компания Microsoft прекращает техподдержку операционной системы Windows 7. Это касается любых вопросов по обновлению программного обеспечения и исправлению системы безопасности.

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Наука В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.

Общество Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.