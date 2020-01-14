Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки между США и КНР

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СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США

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Китай обяжут закупить американские товары на $200 млрд

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Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

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RT на русскомвчера в 23:43

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 21:30

СМИ: Условия торговой сделки обяжут Пекин закупить в США товаров на $200 млрд за 2 года

ПРАЙМвчера в 21:27
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Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны

Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Коммерсантъ 08:09
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Хёведес и Фарфан отправились с «Локомотивом» на сбор в Испанию

«Локомотив» в составе 29 футболистов отправился на подготовительный сбор в Испанию.
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Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

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Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

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Авто

Производство Kia Seltos началось в России

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Политика

Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Интерфакс 09:26
Шоу-бизнес

Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar

Сестра телеведущей Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar из-за отсутствия взаимопонимания с партнёром по бизнесу.
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В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине

В украинском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление МИД Израиля по поводу антисемитизма на Украине.
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ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
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Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов

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Экипаж Каргинова победил на девятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
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Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
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В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
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ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в iPhone

Члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
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Windows 7 осталась без поддержки

Компания Microsoft перестала поддерживать операционную систему Windows 7. Поэтому настоятельно советует пользователям переходить на «десяточку».14 января компания Microsoft прекращает техподдержку операционной системы Windows 7. Это касается любых вопросов по обновлению программного обеспечения и исправлению системы безопасности.
Алтайская правда вчера в 22:22
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«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток

Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.
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Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
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Забайкальскую колонию «обстреливали» наркотиками из пневмопушки

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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру

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Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок

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