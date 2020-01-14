Экономика
Российская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Политика
Хафтар рассказал, почему не подписал соглашение о прекращении огня
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить главу РФ в Освенцим
По мнению политолога Александра Рара, отказ руководства Польши позвать главу Российской Федерации Владимира Путина на торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Освенцима, связан с желанием отомстить.
Экономика
Кудрин заявил о многомиллиардных нарушениях в бухгалтерском учете
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что выявляемые надзорным органом нарушения чаще всего оказываются не хищениями, а нарушениями в бухгалтерском учете.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Кино
Спайк Ли станет первым чернокожим главой жюри Каннского фестиваля
Жюри 73-го Каннского международного фестиваля, который пройдет 12–23 мая, возглавит американский кинорежиссер Спайк Ли.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Общество
Стал известен способ передачи нового вируса из Китая
В январе стало известно, что причиной вспышки вируса стал новый вид коронавируса.
Общество
Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму
Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
Происшествия
Вокалист Animal ДжаZ попал в ДТП под Ульяновском
Российский музыкант, вокалист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в аварию под Ульяновском.
Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Опубликован первый трейлер «Города ангелов»
Политика
Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года
По итогам 2019 года в России было продано 1,759 млн новых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем было годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Экономика
Дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил $1 трлн
Показатель по итогам 2019 календарного года на 17,1% превысил итог года предыдущего.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую весну
В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.
Происшествия
В Неаполе столкнулись поезда метро
Общество
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.
Футбол
«Барселона» объявила об отставке Вальверде
"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Армия и оружие
Турция намерена пресекать попытки нарушения режима перемирия в Идлибе
Анкара рассчитывает на соблюдение режима перемирия в сирийском Идлибе и будет пресекать попытки его нарушения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Экономика
Пенсии в ДНР превысили украинские
Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
Финансы
Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро
Центробанк РФ повысил с 15 января официальный курс доллара США почти на 47 копеек до 61,4140 рубля.