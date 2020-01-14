Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

ТАСС03:35

СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США

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Китай обяжут закупить американские товары на $200 млрд

News.ru00:45

СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки между США и КНР

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СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русскомвчера в 23:43

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 21:30

Рост импорта товаров США не повлияет на объем торговли КНР с другими странами

ПРАЙМвчера в 22:27
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 05:57, Ашберн
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Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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РИА Новости вчера в 02:57
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В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
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Спайк Ли станет первым чернокожим главой жюри Каннского фестиваля

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По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
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Стал известен способ передачи нового вируса из Китая

В январе стало известно, что причиной вспышки вируса стал новый вид коронавируса.
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Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму

Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
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Вокалист Animal ДжаZ попал в ДТП под Ульяновском

Российский музыкант, вокалист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в аварию под Ульяновском.
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Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Опубликован первый трейлер «Города ангелов»

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Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
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Продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года

По итогам 2019 года в России было продано 1,759 млн новых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем было годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

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Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
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Синоптики пообещали россиянам теплую весну

В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.
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В Неаполе столкнулись поезда метро

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В России захотели упростить трудоустройство мигрантов

В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.
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«Барселона» объявила об отставке Вальверде

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Российская газета вчера в 17:44
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
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Анкара рассчитывает на соблюдение режима перемирия в сирийском Идлибе и будет пресекать попытки его нарушения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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Пенсии в ДНР превысили украинские

Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Центробанк РФ повысил с 15 января официальный курс доллара США почти на 47 копеек до 61,4140 рубля.
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