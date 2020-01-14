Экономика
Российская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Политика
Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его взять на контроль исполнение национальных проектов.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Происшествия
По резвому «Рендж Роверу», разогнавшемуся на КАД, полицейский выпустил 19 пуль
Как сообщает 47news, 14 января около 6 часов экипаж ГИБДД Пушкинского района Петербурга заметил на КАД в районе Дачного проспекта Range Rover, водитель которого лихо перестраивался из одной полосы в другую.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Общество
Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
Происшествия
В Петербурге цистерны с топливом сошли с рельсов
В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции сошли с рейсов цистерны с топливом.
Общество
На Филиппинах активизировался вулкан Тааль
В провинции Батангас на Филиппинах началась массовая эвакуация жителей в связи с извержением вулкана Тааль.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Политика
Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
Происшествия
В Крыму обнаружен склад боеприпасов
В Ленинском районе Крыма пограничники обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
Происшествия
Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми
Самолет, летевший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь пермского аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.
Шоу-бизнес
Фото: Лиам Хемсворт подтвердил роман с моделью Габриэллой Брукс
Недавно Лиама Хемсворта, который после разрыва с Сайрус переехал в родную Австралию, увидели с новой возлюбленной — моделью Габриэллой Брукс.
Происшествия
В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника
В Красноярском крае мужчина убил на охоте приятеля, перепутав его со зверем.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Наука
Собаки снижают риск развития шизофрении
В ходе нового научного проекта исследователи проанализировали наличие связи между воздействием домашних кошек и собак во время первых 12 лет жизни и дальнейшей диагностики таких диагнозов, как биполярное расстройство и шизофрения.
Армия и оружие
Найден без признаков жизни в блиндаже: опровергнут фейк о гибели контрактника ВСУ в результате обстрела
По последним сведениям, на позиции 56-й отдельной механизированной бригады без признаков жизни был обнаружен 26-летний военнослужащий.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия