Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США

Известия01:48

Китай обяжут закупить американские товары на $200 млрд

News.ru00:45

СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки между США и КНР

Аргументы и Факты00:04

СМИ: Китай закупит американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки

ТАСС00:05

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русскомвчера в 23:43

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 21:30

Рост импорта товаров США не повлияет на объем торговли КНР с другими странами

ПРАЙМвчера в 22:27
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Политика

Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его взять на контроль исполнение национальных проектов.
Известия 02:38
Кино

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Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv 01:30
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По резвому «Рендж Роверу», разогнавшемуся на КАД, полицейский выпустил 19 пуль

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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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РИА Новости вчера в 15:35
Политика

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Российская газета 00:47
Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
РИА Новости 01:28
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Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
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Президент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

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Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
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Общество

Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault

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В Петербурге цистерны с топливом сошли с рельсов

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции сошли с рейсов цистерны с топливом.
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Общество

На Филиппинах активизировался вулкан Тааль

В провинции Батангас на Филиппинах началась массовая эвакуация жителей в связи с извержением вулкана Тааль.
Aobe.ru 12 января в 13:33
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
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Политика

Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
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Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Происшествия

В Крыму обнаружен склад боеприпасов

В Ленинском районе Крыма пограничники обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
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Происшествия

Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми

Самолет, летевший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь пермского аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.
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Шоу-бизнес

Фото: Лиам Хемсворт подтвердил роман с моделью Габриэллой Брукс

Недавно Лиама Хемсворта, который после разрыва с Сайрус переехал в родную Австралию, увидели с новой возлюбленной — моделью Габриэллой Брукс.
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В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника

В Красноярском крае мужчина убил на охоте приятеля, перепутав его со зверем.
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Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
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Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing

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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Наука

Собаки снижают риск развития шизофрении

В ходе нового научного проекта исследователи проанализировали наличие связи между воздействием домашних кошек и собак во время первых 12 лет жизни и дальнейшей диагностики таких диагнозов, как биполярное расстройство и шизофрения.
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Найден без признаков жизни в блиндаже: опровергнут фейк о гибели контрактника ВСУ в результате обстрела

По последним сведениям, на позиции 56-й отдельной механизированной бригады без признаков жизни был обнаружен 26-летний военнослужащий.
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Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

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Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

Российская газета 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
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