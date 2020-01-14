Экономика
Газета.RuSCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран. Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Общество
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Происшествия
Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым
Ранее 14 января стало известно, что россиянка без трусов выбросила ребенка из купе ехавшего из Москвы в Симферополь в районе Крымского моста поезда.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Футбол
Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.
Армия и оружие
Новый российский комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на Т-72БК
В России ожидаются испытания еще одного комплекса активной защиты бронетехники ТКБ-0252, имеющего шифр "Дрозд-2".
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Общество
ФБК: Госконтракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади 4 года подряд без конкурса получает одно юрлицо
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что госконтракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади 4 года подряд без конкурса получает одно и то же юридическое лицо – это Российский книжный союз, который возглавляет Сергей Степашин.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Общество
Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Финансы
Официальный курс евро вырос на 61 копейку
В начале открытия торгов 14 января курс рубля снизился к доллару и евро.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Гаджеты
ЕС может обязать Apple использовать USB-C в iPhone
Ранее Apple заявляла, что приход к единому стандарту остановит инновации, а также, наоборот, только увеличит количество электронных отходов из-за того, что у пользователей останется огромное количество ненужных Lightning-кабелей.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО
Совет Федерации намерен ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Общество
Более 170 клиентов Почты России стали миллионерами в 2019 году
Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллиона лотерейных билетов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общество
Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Игры
В отличие от Xbox Series X, PS5 получит на старте эксклюзивные игры
Общество
Изменится система оплаты труда учителей
Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.