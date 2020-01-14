Общество
Российская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Министр финансов США: сделка с Китаем при переводе соглашения не изменилась
Красная веснавчера в 13:56
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Гаджеты
Названо лучшее время для покупки iPhone
Эксперт в эфире радио Sputnik отметил, что если говорить об известных брендах, то через год после выхода устройства, его можно купить у официальных продавцов с существенной скидкой.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Спорт
На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринт
Фигурное катание
Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза
Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании она получила 200,03 балла.
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже
Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России
Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Хоккей
Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»
Идёт 3-й период, хозяева ведут в счёте – 5:1. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече ассистенским хет-триком и двумя заброшенными шайбами.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Происшествия
В Иркутске произошло загрязнение реки Ангара
Загрязнение реки Ангара жидкими отходами зафиксировано в Иркутске.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Политика
Сарадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Здоровье
Свыше половины россиян прошли вакцинацию от гриппа
За счет других источников финансирования вакцинацию прошли более 9,6 миллиона человек.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Происшествия
Сутенера задержали в Южно-Сахалинске
Полицейские Южно-Сахалинска задержали 54-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя.
Происшествия
Десять человек пропали в Китае при обвале дороги
В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.