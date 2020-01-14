Общество

Российская газетаРоссийская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

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