Общество
Газета.RuСША исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полугодовой доклад министерства финансов по валютным вопросам. В минфине заявили, что КНР должен предпринимать меры, чтобы избежать систематически слабой валюты.
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Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Общество
В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты
Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
Футбол
«Барселона» обошла «Реал» в рейтинге клубов с самыми высокими доходами
«Барселона» превзошла «Реал» и возглавила рейтинг футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом
На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Общество
Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Музыка
В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый рок»
В уральской столице сегодня, 13 января, проходит фестиваль «Старый Новый рок». В этот раз мероприятие проводят в последний раз.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Наука
Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью
В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Политика
Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как могут защититься от гриппа россияне, не сделавшие прививку от вируса.
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
Общество
В Москве лучшего бомбардира ФСБ уволили из-за декларации о доходах
Подполковника московского управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы, уволили за то, что он не предоставил декларацию о доходах.
Здоровье
Южно-сахалинских школьников продолжают проверять на наркотики
Если выявляются положительные результаты, школьников вместе с их родителями приглашают на индивидуальную профилактическую беседу и при необходимости оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Происшествия
Жена отомстила неверному супругу, накрутив ему на половой орган гайку
Неверному супругу из украинского города Запорожье жена накрутила гайку на половой орган.
Биатлон
Гурьев: биатлонистки не были готовы к стрельбе с 30-й установки
Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина не были готовы к тому, что будут стрелять с крайних установок во время масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, заявил РИА Новости тренер женской сборной Леонид Гурьев.
Армия и оружие
Пентагон опасается конкуренции со стороны России и Китая
Пентагон опасается конкуренции со стороны России и Китая.
Общество
Массовая эвакуация: на Филиппинах проснулся вулкан Тааль
Кино