Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Китай обяжут закупить американские товары на $200 млрд

News.ru00:45

Китай не будет наращивать импорт из США за счет снижения поставок иных стран

ТАСС01:37

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 21:30

СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки между США и КНР

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СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русскомвчера в 23:43

Раскрыты подробности первой части торговой сделки США и Китая

Взгляд.ру00:35

Рост импорта товаров США не повлияет на объем торговли КНР с другими странами

ПРАЙМвчера в 22:27
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Политика

Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
REGNUM вчера в 22:54
Общество

Началось извержение вулкана на Филиппинах

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах началось 13 января, сообщает The Associated Press.
Красная весна вчера в 00:14
Экономика

Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Газета.Ru 00:23
Шоу-бизнес

Певица Валерия ответила на требование уехать из России

Взгляд.ру 00:15
Кино

Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv 01:30
Футбол

Lego выпустил макет стадиона «Олд Траффорд» в честь 110-летия «МЮ»

Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "красных дьяволов".
ProstoProSport вчера в 23:41
Происшествия

Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
RT на русском вчера в 23:57
Космос

Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество

В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты

Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
REGNUM 00:49
Экономика

В ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план.
НТВ 12 января в 02:07
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Технологии

Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7

Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.
Газета.Ru 00:08
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Кино

Стали известны предпочтения жителей Чечни в кино

Ранее стало известно, что «Холоп» Клима Шипенко собрал в российском прокате более 2,3 млрд рублей.
Культуромания 00:36
Политика

Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.
Профиль 00:49
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Российская газета вчера в 13:00
Авто

Продажи отечественных автомобилей растут в России

SpeedMe 00:12
Футбол

ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Чемпионат 01:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.
Woman.ru вчера в 13:33
Общество

В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
RT на русском вчера в 22:12
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как могут защититься от гриппа россияне, не сделавшие прививку от вируса.
Аргументы и Факты 00:54
Общество

В Челябинске нашли зеленый снег

Московский Комсомолец 01:18
Происшествия

В Крыму пограничники обнаружили тайник с патронами и гранатами

"В ходе осуществления служебной деятельности в одной из заброшенных хозяйственных построек населенного пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:34
Армия и оружие

НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»

НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Телеканал 360° вчера в 07:02
Происшествия

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

В Томске хирурги извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик.
Российская газета 01:36
Армия и оружие

В США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения

США отстают от России в области совершенствования ядерных сил, говорится в докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента.
Известия вчера в 00:45
Как работают Яндекс.Новости?
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