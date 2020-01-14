Экономика
Российская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Политика
Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
Общество
Началось извержение вулкана на Филиппинах
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах началось 13 января, сообщает The Associated Press.
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Футбол
Lego выпустил макет стадиона «Олд Траффорд» в честь 110-летия «МЮ»
Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "красных дьяволов".
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Общество
В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты
Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
Экономика
В ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат
В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7
Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Кино
Стали известны предпочтения жителей Чечни в кино
Ранее стало известно, что «Холоп» Клима Шипенко собрал в российском прокате более 2,3 млрд рублей.
Политика
Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Футбол
ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию
Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.
Общество
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как могут защититься от гриппа россияне, не сделавшие прививку от вируса.
Общество
В Челябинске нашли зеленый снег
Происшествия
В Крыму пограничники обнаружили тайник с патронами и гранатами
"В ходе осуществления служебной деятельности в одной из заброшенных хозяйственных построек населенного пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»
НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
В Томске хирурги извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик.
Армия и оружие
В США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения
США отстают от России в области совершенствования ядерных сил, говорится в докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента.