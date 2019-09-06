с чего всё началось

Руководство КНР во время телефонных переговоров с американскими торговыми представителями на этой неделе предложило приобрести у Штатов небольшое количество сельхозпродукции, пишет газета Politico.

Китай может купить у США небольшое количество сельхозпродукции

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