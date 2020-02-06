Энергетика

ВедомостиВедомостиКитай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса

Контракт с CNPC (владеет 20% в проекте) подразумевает, что китайская компания ежегодно покупает не менее 3 млн т СПГ (около 4 млрд куб. м в регазифицированном виде). Также в сжиженном виде газ в Китай поставляется с СПГ-завода на Сахалине, управляемого Sakhalin Energy.
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