Энергетика
ВедомостиКитай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса
Контракт с CNPC (владеет 20% в проекте) подразумевает, что китайская компания ежегодно покупает не менее 3 млн т СПГ (около 4 млрд куб. м в регазифицированном виде). Также в сжиженном виде газ в Китай поставляется с СПГ-завода на Сахалине, управляемого Sakhalin Energy.
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Китайская CNOOC объявила форс-мажор по поставкам СПГ из-за коронавируса
Центр энергетической экспертизы06 февраля в 03:17
Китайские импортеры СПГ рассматривают вариант форс-мажора из-за коронавируса
Агентство нефтегазовой информации05 февраля в 02:16
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
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