Энергетика

ВедомостиВедомостиКитай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса

Контракт с CNPC (владеет 20% в проекте) подразумевает, что китайская компания ежегодно покупает не менее 3 млн т СПГ (около 4 млрд куб. м в регазифицированном виде). Также в сжиженном виде газ в Китай поставляется с СПГ-завода на Сахалине, управляемого Sakhalin Energy.
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Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

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В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

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Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
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Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
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