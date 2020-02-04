Здоровье

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКитай начал испытания российского препарата от коронавируса

Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа. О том, что изготовленный в РФ «Триазавирин» поступил на испытания в Китай, сообщил заместитель главы Минздрава России Сергей Краевой.
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В Китае испытывают российский препарат Триазавирин для борьбы с коронавирусом

ТАСС03:40

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ03:36

Китай решил победить коронавирус с помощью уральского лекарства

URA.Ru03:28

Китайцы приступили к испытаниям российского препарата против коронавируса

Lenta.ru03:30

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

РИА Новости03:30

Китай закупает у РФ триазавирин для тестирования лечения коронавируса

REGNUM03:31

Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

RT на русском03:25
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

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Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Газета.Ru 15:10
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Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
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Политика

Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
Lenta.ru 04:28
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Gorodche.ru 02:59
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
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Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК 15:10
Происшествия

Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой

Газета.Ru 10:44
Происшествия

Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости 12:23
Политика

Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов

Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
Ведомости 13:46
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

РИА Новости 10:52
Футбол

Абидаль рассказал, почему на самом деле «Барселона» уволила Вальверде

«Конкретика по поводу увольнения Вальверде появилась после «эль класико» (в декабре «Барселона» и «Реал» сыграли 0:0 – прим.)», - цитирует Абидаля Sport.
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Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
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Затраты на борьбу с коронавирусом оценили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила затраты на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса 2019-nCov.
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Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии

Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
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Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

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