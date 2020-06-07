Коронавирус

ТАССТАССКитай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая" заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
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с чего всё началось
Об этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", пишет газета "Жэньминь жибао
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Китай пообещал сделать свою вакцину доступной для всего мира

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Китай хочет сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
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