Коронавирус

Каспий.ИнфоКаспий.ИнфоВ Россию доставили более 25 млн защитных масок из Китая

Российский военный самолет доставил из Китая 25,5 млн защитных масок, сообщает Минобороны РФ. В Астрахани на фоне дефицита масок в аптеках в интернете начали продавать кустарно изготовленные маски из хлопка. Представитель астраханского минздрава Алексей Васильев напомнил о бесполезности таких масок.
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Китай передал России более 25 млн защитных масок

Известия01:04

Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов защитных масок

РИА Новостивчера в 23:06

Военные летчики доставили из Китая 25 миллионов защитных масок

Вести.Ru00:30

Китай передал России более 25 млн защитных масок

RT на русскомвчера в 23:18

Самолет ВКС России привез 25,5 миллиона защитных масок из Китая

РЕН ТВвчера в 23:16

В Россию доставили 25,5 млн защитных масок из Китая

ТАССвчера в 23:07

Китай передал России более 25 млн защитных масок

РБК00:50
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Газета.Ru 03:11
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 21 марта в 06:07
Шоу-бизнес

Обнажённая Мадонна опубликовала видео из ванной

61-летняя Мадонна разместила в Инстаграм видео, на котором совершенно голая сидит в ванной.
Paparazzi.ru 02:30
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

На два года закрыть границы может Евросоюз

Из-за распространения коронавируса границы стран-участниц Евросоюза могут закрыть на два года.
Соловей.Инфо 03:19
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Политика

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.
Интерфакс 03:08
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
ТАСС 03:05
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

АвтоВАЗ ныне дает рекомендацию заправлять обновленную Lada Granta топливом АИ-95.
SpeedMe вчера в 12:12
Общество

Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21

Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Rusturkey.com вчера в 02:42
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Происшествия

Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции

Житель Новокузнецка, вернувшийся из Таиланда, нарушил режим самоизоляции, полицейские установили его личность и передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:38
Культура

Ирина Антоненко благодаря «Магомаеву» полюбила оперу

Российская актриса Ирина Антоненко, исполнительница роли Тамары Синявской в сериале «Магомаев» призналась, что присутствие оперы в жизни приносит ей удачу.
Millionaire.ru вчера в 05:18
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Происшествия

Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости вчера в 12:24
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости 21 марта в 20:45
Общество

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:42
Биатлон

Елена Головина: «В 1992-м Тарасову залили не его кровь. Организм ответил отторжением – в результате клиническая смерть»

Организм ответил отторжением – в результате клиническая смерть.
Sports.ru 02:00
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Энергетика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Комсомольская правда вчера в 04:10
Наука

Физики создали растягивающийся в восемь раз суперконденсатор

Американские физики разработали эластичный суперконденсатор, способный растягиваться в восемь раз, при этом оставаясь полностью работоспособным.
N+1 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
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