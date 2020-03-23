Российский военный самолет доставил из Китая 25,5 млн защитных масок, сообщает Минобороны РФ. В Астрахани на фоне дефицита масок в аптеках в интернете начали продавать кустарно изготовленные маски из хлопка. Представитель астраханского минздрава Алексей Васильев напомнил о бесполезности таких масок.

В Россию доставили более 25 млн защитных масок из Китая

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