с чего всё началось

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

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