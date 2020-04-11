Коронавирус
Lenta.ruКитай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
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Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
Общество
В Москве все же запретят выход на улицу без цифрового пропуска
Московская мэрия запретит выход на улицу без специальных цифровых пропусков, сообщает РБК со ссылкой на источники и подтверждают собеседники «Медузы» в столичном оперативном штабе.
Собеседник вчера в 09:43
Общество
Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу
Сегодня, 10 апреля, Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) представило две новых тест-системы, одна из которых как раз и определяет наличие в крови человека антител к коронавирусу.
Труд вчера в 11:37
Общество
Пропуска в Москве и Подмосковье введут поэтапно
Аналогичные меры принимают и в Подмосковье. Режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно.
Вести ФМ 00:00
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Единоборства
Турнир UFC 249 отменён из-за коронавируса
ГЛАС.RU вчера в 00:45
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Наука
Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия
Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
Дилетант вчера в 09:37
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 123
Как сообщил утром 11 апреля оперативный штаб, общее число зараженных достигло 124.
БрянскToday 01:50
Политика
В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации
Уфа, 11 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Салавате назначили нового и.о. главы администрации.
REGNUM 03:31
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным
Адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом прокомментировал заявление актрисы Агаты Муцениеце о насилии со стороны ее супруга — актера Павла Прилучного.
РИА Новости вчера в 19:51
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G
Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy A51 5G, который отличается от обычного Galaxy A51 не только поддержкой сетей 5G.
Megaobzor.com 09 апреля в 08:04
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Происшествия
За сутки в Петербурге сделали около девяти тысяч тестов на COVID-19
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 10:33 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге было проведено 8811 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 09 апреля в 03:33
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Футбол
«Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплат
В пятницу днем стало известно, что руководство «Локомотива» договорилось с футболистами о снижении заработных плат.
ProstoProSport вчера в 07:05
Политика
США пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам
На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Происшествия
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08
Экономика
Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции
Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 09 апреля в 06:36