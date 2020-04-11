Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

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