Коронавирус
РИА НовостиКитай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом
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Общество
Ещё девять человек заболели в Ростовской области коронавирусом
Общее число лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Ростовской области составило 38 человек.
Big-Rostov.ru 04:38
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
Здоровье
Моногоспиталь для больных коронавирусом оборудуют в БСМП Таганрога
Моногоспиталь на 100 пациентов с коронавирусной инфекцией оборудуют в больнице скорой медицинской помощи Таганрога.
Ёрш 04:42
Футбол
Крауч назвал символическую сборную АПЛ всех времен
Экс-игрок сборной Англии по футболу Питер Крауч назвал свою символическую сборную АПЛ всех времен, сообщает Daily Mail.
ProstoProSport 06:37
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Здоровье
В Белоруссии количество заболевших коронавирусом возросло до 2226
В Белоруссии количество случаев заражения коронавирусом достигло 2226, скончались от 23 человека.
Известия 05:51
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
Политика
В США предложили «наказать» Китай за коронавирус
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:55
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Общество
В Китае хотят исключить собак из списка съедобных животных
Разработка нового списка животных, отнесенных к категории домашнего скота, в Китае связана со вспышкой пандемии коронавирусной инфекции, которая впервые была обнаружена у летучих мышей, следующими носителями могли быть панголины, после чего вирус передался человеку.
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Общество
В Москве скончались восемь человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались восемь человек с положительным тестом на коронавирус.
RT на русском 02:49
Игры
На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII
В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Представитель Корчевникова рассказал о самочувствии ведущего
Помощница генерального директора канала "Спас" Бориса Корчевникова опровергла информацию о его заражении коронавирусом.
Народные новости 04:40
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Музыка
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Lenta.ru вчера в 11:44
Общество
В Крыму отсрочили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Штрафы за нарушение режима самоизоляции начнут взимать с крымчан со среды 15 апреля.
Российская газета 05:05
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Футбол
Сегодня «Слуцк» на своём поле сыграет с «Витебском»
ГЛАС.RU вчера в 22:54
Футбол
Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина»
Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».
Евро-футбол.ру вчера в 12:01
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18