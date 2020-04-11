Коронавирус
Газета.RuКитай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом
Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
«Чтобы помочь России справиться с эпидемией нового коронавируса, правительство Китая приняло решение направить в Россию группу медицинских экспертов»,— приводит пресс-служба МИД КНР слова официального представителя Чжао Лицзяня.Коммерсантъвчера в 22:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество
Еще 8 человек с коронавирусом умерли в Москве
В столице скончались восемь пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, им было от 39 до 84 лет, общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 58 человек, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.
РИАМО вчера в 17:11
Общество
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08
Футбол
Мелкадзе рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе рассказал, как изменилось отношение к нему со стороны болельщиков «Спартака» после перехода в «Тамбов».
Sport24.ru 04:48
Армия и оружие
Российская армия теснит американских военных в Сирии
Российские солдаты теснят американских военных в Сирии. Об этом сообщают журналисты Al-Masdar News.
Деловое.ТВ вчера в 06:47
Гаджеты
Фото подтвердило ключевые характеристики OnePlus 8 Pro
Фотография подтверждает ключевые характеристики устройства, которое получило экран Fluid AMOLED диагональю 6,78 дюйма разрешением 2K с частотой обновления изображения 120 Гц.
iXBT.com 03:19
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Здоровье
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи. На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 09 апреля в 08:01
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Футбол
Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»
Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе "красных" на более продолжительный срок.
Soccer.ru 01:08
Общество
В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
Экономика
Голубев оценил потери бюджета Ростовской области из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил потери бюджета региона от коронавируса.
РБК Ростов-на-Дону 03:18
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на Украине
Три человека погибли и четыре пострадали в результате аварии в Харькове с участием автомобиля скорой помощи.
RT на русском 01:29
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Происшествия
У 44 мурманчан подтвердился коронавирус
По состоянию на 23:00 09.04.2020 в Мурманской области подтверждено 44 случая заболевания коронавирусом: - 21 в Кировско-Апатитской агломерации;- 6 в Мурманске; - 6 в ЗАТО Александровск;- 5 в Печенгском районе;- 4 в Кольском районе;- 1 в ЗАТО Североморск;- 1 в Мончегорске.5 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.
Вечерний Мурманск 09 апреля в 16:31
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Общество
В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
Байкал-Daily 08 апреля в 05:37
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
Белоруссия получила 10 тыс. тестов и от России, однако их хватило только на несколько дней, отметил Макей.
РБК вчера в 19:29
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
Футбол
«Ливерпуль» сообщил о коронавирусе у Кенни Далглиша
Ливерпуль, Великобритания, 11 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.
REGNUM 01:34
Общество
В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии
По данным главы управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Крыму диагностировано 40 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией.
Российская газета 04:10
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
В Свердловской области сегодня, 11 апреля, зафиксировано ещё 13 случаев заболевания коронавирусом.
Уральский меридиан 04:32
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05