с чего всё началось

Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.

Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом

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