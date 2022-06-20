Будьте в Плюсе

Reuters: Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — пишет агентство.
RT на русском
Импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в прошедшем мае почти 8,42 миллиона тонн.
Finam.Ru
Эр-Рияд поставил 7,82 млн т за весь месяц, что равняется 1,84 млн баррелей в сутки.
РБК
В феврале «Роснефть» заключила с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией соглашение о поставках 100 млн т нефти через Казахстан в течение десяти лет.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В мае Россия стала первой среди всех экспортеров сырой нефти в Китай
Бизнес журнал02:34
Россия оказалась на первом месте по поставкам нефти в Китай
Lenta.ru02:32
РФ вытеснила Саудовскую Аравию с первого места поставщиков нефти в Китай
ИА Красная Весна02:34
Reuters сообщил о росте экспорта российской нефти в Китай в мае до рекордных 8,42 миллиона тонн
ПРАЙМ01:58
Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти
РБК01:54
СМИ: Китай увеличил импорт нефти из РФ до рекордного уровня
Ореанда-Новости01:51
Reuters: Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня
RT на русском02:14

Интересное

Экс-подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя

Прозоров показал, куда приезжали автомобили с задержанными и как их заводили в помещения ресторана.
РИА Новости23:05

Экс-дипломат Ищенко: Литва дала России повод для войны транспортной блокадой Калининграда

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, является поводом для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.
Газета.Ru00:44

«Яндекс Маркет» и Ozon начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта

Близкий к «Яндексу» источник сообщил, что фирма создает отдельное подразделение для ввоза продукции в рамках параллельного импорта.
Lenta.ru02:27

Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
Lenta.ru22:11

МЧС РФ намерено развернуть систему «Безопасный город» на границе с Украиной

Для развертывания на границе с Украиной пилотной версии системы «Безопасный город» МЧС России намерено получить 15 млрд рублей из федерального бюджета.
REGNUM02:30

Foreign Policy: Германия предпочла бы разочаровать Украину, но не унизить Россию

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил о том, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию.
RT на русском20:39

Глава Брянской области Богомаз заявил об одном пострадавшем при обстреле поселка Суземка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле поселка Суземка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Lenta.ru00:06

РИА Новости: ВКС России применили новые высокоточные ракеты «305» с вертолетов Ми-28Н

Россия применила в рамках спецоперации на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «305» для уничтожения важных военных объектов.
Lenta.ru18:22

Хатылев сообщил о деталях операции по ликвидации генералитета ВС Украины

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации «Калибрами» более 50 генералов и офицеров украинской армии.
Главный региональныйвчера в 16:51