Экономика
КомпанияКитай нарастит закупки на 200 млрд долларов после сделки с США
Китай обязан увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года в рамках подписания первой фазы торгового соглашения между странами. Текст подписанного договора обнародовал в четверг минфин КНР, передает РИА «Новости».
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«Никакого сближения, чистая экономика». Эксперт о торговой сделке между США и Китаем
Национальная служба новостей16 января в 13:47
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Происшествия
В Самаре горит ресторан на площади 800 квадратных метров
В Самаре горит кровля ресторана «Золотая пагода» на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.
Спорт
Лыжник Александр Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Общество
Первая смерть от употребления снюса зафиксирована в России
Первый смертельный случай употребления некурительных никотиносодержащих смесей зафиксирован в России.
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца
Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
Армия и оружие
Боевики продолжили атаку на сирийскую армию в Идлибе
Группа боевиков с боевыми машинами пехоты (БМП) и танками атаковала сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф 17 января, после ряда контратак боевики отошли, но на следующий день нападения продолжились, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова 18 января.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Армия и оружие
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты
Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США на космодроме Сесил в Джексонвилле (Флорида) провела стендовые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A компании Generation Orbit Launch Services, сообщает Aviation Week.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Футбол
Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Аугсбург» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 18-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Футбол
«Манчестер Сити» дома упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Шоу-бизнес
Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича
Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
Общество
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Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года. По экспозиции президента провел ее автор Дмитрий Поштаренко.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова похудела из-за неизлечимой болезни
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Футбол
Шарлия объявил об уходе из ЦСКА
Общество
Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в «пропаганде агрессии»
Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Политика
Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина
Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Армия и оружие
Армия Азербайджана занимает 52-е место в мировом рейтинге
Армия Азербайджана расположилась на 52-м месте из 137 в рейтинге армий издания Global Firepower.
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В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.