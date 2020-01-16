Экономика

КомпанияКомпанияКитай нарастит закупки на 200 млрд долларов после сделки с США

Китай обязан увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года в рамках подписания первой фазы торгового соглашения между странами. Текст подписанного договора обнародовал в четверг минфин КНР, передает РИА «Новости».
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Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

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Китай должен увеличить закупки на $200 млрд в рамках соглашения с США

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Евразия Dailyвчера в 03:35

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Национальная служба новостей16 января в 13:47

Китай нарастит закупки на 200 млрд долларов после сделки с США

Компания16 января в 04:36
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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