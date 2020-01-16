Экономика
КомпанияКитай нарастит закупки на 200 млрд долларов после сделки с США
Китай обязан увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года в рамках подписания первой фазы торгового соглашения между странами. Текст подписанного договора обнародовал в четверг минфин КНР, передает РИА «Новости».
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«Никакого сближения, чистая экономика». Эксперт о торговой сделке между США и Китаем
Национальная служба новостей16 января в 13:47
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Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
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Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
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Минобороны РФ начало приобретать новейшие бронебойные подкалиберные снаряды ЗБМ44 «Лекало», способные поражать современные модификации американских танков M1A2 Abrams.
Армия и оружие
Боевики продолжили атаку на сирийскую армию в Идлибе
Группа боевиков с боевыми машинами пехоты (БМП) и танками атаковала сирийскую армию в районе населенного пункта Абу-Джреф 17 января, после ряда контратак боевики отошли, но на следующий день нападения продолжились, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова 18 января.
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Спутник боксера, находившийся на соседнем сидении поинтересовался у сотрудника ДПС, знает ли он, с кем говорит, и по какой причине автомобиль был остановлен.
Общество
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Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
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В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых
Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Наука
Восток и его обитатели: тайны подледного озера Антарктиды
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Экономика
Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год
В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
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Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в «пропаганде агрессии»
Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова модели Алены Водонаевой.
Культура
Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем «Дядя Ваня»
Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым представил в четверг вечером парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.
Политика
США могут разрешить бизнесменам подкупать чиновников за рубежом
Администрация президента США рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом, он запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам.
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Президент Черногории идет по стопам Порошенко — митрополит Иларион
Выступая в эфире телепрограммы «Церковь и мир», митрополит Иларион заявил, что действия президента Черногории Джукановича напоминают действия президента Украины Порошенко, развязавшего гонения на каноническую церковь под предлогом создания национальной церкви.
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Татьяна Навка поделилась ярким снимком с 5-летней дочерью на Мальдивах
Татьяна Навка решила порадовать поклонников и опубликовала яркое фото с дочерью в личном блоге.