Политика

КомпанияКомпанияКитай нарастит закупки на 200 млрд долларов после сделки с США

Китай обязан увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года в рамках подписания первой фазы торгового соглашения между странами. Текст подписанного договора обнародовал в четверг минфин КНР, передает РИА «Новости».
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