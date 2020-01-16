Политика
КомпанияКитай нарастит закупки на 200 млрд долларов после сделки с США
Китай обязан увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года в рамках подписания первой фазы торгового соглашения между странами. Текст подписанного договора обнародовал в четверг минфин КНР, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Красивая игра в шахматы, покер и шашки: США и Китай объявили торговой войне конец
Вести.Ru16 января в 05:44
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Здоровье
В Екатеринбурге запускают установку по точной диагностике рака
На базе циклотронного центра начнут производить фармпрепараты нового типа для ранней диагностики заболевания.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Космос
Как будет называться марсоход NASA Mars 2020
Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева рассказала в Сети о «страшном» заболевании
Российская исполнительница Юлия Савичева поделилась с поклонниками в Сети информацией о «страшном» вирусном заболевании, которым она успела заразиться во время отпуска.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Единоборства
Бой Серроне и Макгрегора в прямом эфире покажет «РЕН ТВ»
Прямую трансляцию главного боя турнира UFC 246 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне покажет канал «РЕН ТВ».
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Технологии
Проблемы с обновлениями появились у Windows 10
Microsoft выпустила накопительное обновление KB4528760 для Windows 10, которое не устранило прошлые проблемы пользователей .
Космос
Рогозин рассказал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Шоу-бизнес
Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Футбол
Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Происшествия
Подростка заподозрили в убийстве четырех человек в США
Стрельбу городе Грантсвилл (Юта, США), при которой погибли четыре человека, предположительно, открыл подросток.
Армия и оружие
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Общество
Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте
В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
Футбол
Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Биатлон
Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба
«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Политика
Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.