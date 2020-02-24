Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".

Космос Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом SpaceX готовится впервые в истории отправить космических туристов за пределы орбиты Земли.

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Общество Уоррен Баффет назвал лучший в мире бизнес Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, которые ему доводилось видеть.

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Политика В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

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