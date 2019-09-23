Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruКитай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире. Об этом пишет китайское издание Sina.
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с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina
, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.
Life.ruвчера в 20:41

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Sina (Китай): новое поколение российских зенитных управляемых ракет в скором времени поступит на вооружение. Говорят, они могут сбивать метеориты (Sina.com)

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Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
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Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Известия вчера в 22:35
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Общество

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
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Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
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В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
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Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД

Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
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Происшествия

В Австралии вновь нашли иглы внутри ягод клубники

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.
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В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
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