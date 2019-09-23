Армия и оружие
Lenta.ruКитай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире. Об этом пишет китайское издание Sina.
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с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.Life.ruвчера в 20:41
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Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия вчера в 05:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Фигурное катание
Трусова побила два мировых рекорда Загитовой на турнире в Братиславе
Sport24.ru 21 сентября в 08:29
Энергетика
Мировой рынок нефти оказался на грани коллапса
Lenta.ru 03:20
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 02:22
Финансы
Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года
Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.
Вести.Финанс 04:36
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия
WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему бросил Бузову ради Костенко
В 2018 году Дмитрий Тарасов женился на ростовской модели Анастасии Костенко.
RuNews24.ru 04:25
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД
Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
РАПСИ 04:33
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Армия и оружие
В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан
По словам руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседы, поступают данные о причастности спецслужб США «к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии».
RT на русском 04:34
Здоровье
В Челябинской области медики скорой помощи оказались на грани бунта
Коллективное обращение с требованием объяснить падение зарплаты написали водители и фельдшеры скорой помощи Саткинского района на имя главного врача.
Красная весна 20 сентября в 16:42
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Происшествия
В Австралии вновь нашли иглы внутри ягод клубники
Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.
ТАСС 02:28
Политика
В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
Известия 02:43