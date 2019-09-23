с чего всё началось

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире. Об этом пишет китайское издание Sina.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Политика Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Общество В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста в разных субъектах существенно различаются, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Финансы Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Происшествия WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.

Путешествия «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Политика Зеленский подписал закон об импичменте президента Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Гаджеты Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов рассказал, почему бросил Бузову ради Костенко В 2018 году Дмитрий Тарасов женился на ростовской модели Анастасии Костенко.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Происшествия Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Армия и оружие В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан По словам руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседы, поступают данные о причастности спецслужб США «к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии».

Здоровье В Челябинской области медики скорой помощи оказались на грани бунта Коллективное обращение с требованием объяснить падение зарплаты написали водители и фельдшеры скорой помощи Саткинского района на имя главного врача.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Происшествия В Австралии вновь нашли иглы внутри ягод клубники Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.